〔美国经济〕美联储有宽松政策的工具,但应提供明确指引--柯薛拉柯塔

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透温尼伯11月22日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)有工具对抗"高得令人困扰的"失业率,但应提供明确指引,厘清何种经济情势将促使其动用那些工具.
这番评论附和了近几周来美联储官员所提,更明确沟通其政策目标和回应的呼吁.
根据11月1-2日的会议记录,多数美联储官员支持提供大众更多资讯,以供其研判政策前景,但他们排除将政策行动与经济成长或通胀的目标挂勾.[ID:nCT0483871]
柯薛拉柯塔周二指出,若美联储没有明确的政策蓝图,家庭和企业仍无法确定未来的利率政策,将继续抑制支出,从而阻碍了经济成长.
"工具和选项仍在."柯薛拉柯塔在温尼伯特许金融分析师协会表示."但美国联邦公开市场委员会(FOMC)所能做的,应该不只是在每次会议决定是否购买更多资产,或在更长时间维持利率于低档."
他表示,美联储应设立一个公开的应变计画,略述美联储对一系列经济形势可能如何做出回应.这些评论和他11月8日在南达科他州Sioux Falls所做发言类似.
柯薛拉柯塔未提任何对经济展望的更新看法.
但他暗示若欧债危机引发的金融冲击威胁到已然疲弱的美国复苏,美联储将采取行动.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周一收涨0.54%。沪深证交所融资融券余额当日增加 48.8亿元人民币，连续第二日回升；两市两融余额为8,776.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/6 5,078.2 3,698.0 8,776.2 48.8 3,156.98 2/3 5,041.8 3,685.6 8,727.4 47.6 3,140.17 1/26 5,009.2 3,670.6 8,679.
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。