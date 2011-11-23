〔美国经济〕美联储有宽松政策的工具,但应提供明确指引--柯薛拉柯塔

路透温尼伯11月22日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)有工具对抗"高得令人困扰的"失业率,但应提供明确指引,厘清何种经济情势将促使其动用那些工具.

这番评论附和了近几周来美联储官员所提,更明确沟通其政策目标和回应的呼吁.

根据11月1-2日的会议记录,多数美联储官员支持提供大众更多资讯,以供其研判政策前景,但他们排除将政策行动与经济成长或通胀的目标挂勾.[ID:nCT0483871]

柯薛拉柯塔周二指出,若美联储没有明确的政策蓝图,家庭和企业仍无法确定未来的利率政策,将继续抑制支出,从而阻碍了经济成长.

"工具和选项仍在."柯薛拉柯塔在温尼伯特许金融分析师协会表示."但美国联邦公开市场委员会(FOMC)所能做的,应该不只是在每次会议决定是否购买更多资产,或在更长时间维持利率于低档."

他表示,美联储应设立一个公开的应变计画,略述美联储对一系列经济形势可能如何做出回应.这些评论和他11月8日在南达科他州Sioux Falls所做发言类似.

柯薛拉柯塔未提任何对经济展望的更新看法.

但他暗示若欧债危机引发的金融冲击威胁到已然疲弱的美国复苏,美联储将采取行动.(完)