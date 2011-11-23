《全球重要经济事件一览表》--11月23日-11月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月23日(三)

华盛顿--美国国会超级委员会提出缩减1.5万亿(兆)美元赤字计画的最後期限.

东京--东南亚国家联盟(ASEAN)加三国(中国、日本和韩国)财政与央行官员会议(AFDM)(至11月24日).

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在APRA巴塞尔III实施专题研讨会中发表演讲.(22日2320GMT)

巴黎--意大利央行理事长Fabrizzo Saccomanni公布央行的金融稳定报告.(0745)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars Nyberg就经济情势及欧洲危机发表演说(1700)

瑞典卡尔斯塔德--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参与一场地产市场研讨会,她将说明经济情势(0830)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg参与一场由SIMRA举办的研讨会,他将讨论有关薪资形成、劳工市场运作、以及货币政策如何将这些领域的发展纳入考量.(0930)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参与一场由瑞典经济协会举办的研讨会.(1700)

布鲁塞尔--欧盟执委会将公布新的举措,以深化欧盟和欧元区经济治理.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将出席欧洲议会金融和经济委员会(1500).

都柏林--爱尔兰副财长Brendan Howlin将向金融委员会公布资金计划(1600).

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在OMFIF主办的一个活动上就国际货币体系的未来发表讲话(1100).

伦敦--英国央行公布11月9-10日货币政策会议记录.

伦敦--英国央行金融政策委员会会议.

加拿大蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在蒙特利尔都市贸易局(Board of Trade of Metropolitan Montreal)发表演讲.(1740)

11月24日(四)

东京--东南亚国家联盟(ASEAN)加三国(中国、日本和韩国)财政与央行官员会议(AFDM)(最後一日)

东京--日本政府公布月度经济报告.

布鲁塞尔--欧洲央行执行委员会成员普雷特在2011年欧洲抵押贷款协会年会中发表演讲.(1240)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在ABE年度预测会议中发表演讲(0925).

英国牛津--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)将在牛津大学发表演说(1830)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参与由瑞典HVAC制造业者协会以及瑞典伐木及热能趸售商协会联合举办的秋季会议.她将在会中说明经济情势.(1400)

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯将参与在SNS地区办公室举办的会议,将提供经济情势及欧洲状况的说明.(1700)

法国斯特拉斯堡--意大利总理蒙堤会见德国总理梅克尔和法国总统萨科齐,讨论欧元区危机.

伦敦--英国央行执行理事Andrew Bailey在一个会议上发表讲话(0935).

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager在议会就即将召开的欧元集团会议发表讲话(1330).

布鲁塞尔--欧盟执委会主席巴罗索在一个关于欧洲经济治理的会议上发表演说(0815).

达拉斯--欧洲央行执委会成员史塔克在达拉斯联邦储备银行的会议上发表演说.

11月25日(五)

阿姆斯特丹--荷兰、德国及芬兰召开会议,讨论希腊及下一道援助款的议题

东京--日本央行总裁白川方明在一个证券业团体的会议中发表演说.(0600)

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议.(1200)

意大利卡塔尼亚--欧洲央行管理委员会委员维斯科将在一次会议上发表讲话.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)将在英国国家经济社会研究院(NIESR)发表演说(1200)

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在一个关于欧洲经济治理的会议上发表演说(1015).

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)将参加"欧元区经济前景"研讨会(1600).

柏林--德国国会将旧2012年联邦政府预算进行表决.财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将在国会发表演说(0730).

11月28日(一)

东京--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚、日本央行副总裁西村清彦将在一场法国巴黎欧洲金融市场协会(Europlace)的研讨会上就金融改革发表谈话.

名古屋--日本央行总裁白川方明与名古屋商界领袖会面,并召开记者会.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布经济展望报告.

华盛顿--美国总统奥巴马、欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)以及欧盟(EU)执委会主席巴罗索将代表参加欧盟-美国峰会.

旧金山--旧金山联邦储备银行召开半年一次的亚洲经济政策会议(至11月30日).

11月29日(二)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2011年金融稳定报告(0830).

奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告.

里斯本--葡萄牙议会就2012年预算案进行最终投票.

加州斯坦福--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在斯坦福大学经济政策研究所的一个会议上就"制定货币政策"发表演说(11月30日0100).

美国普拉茨堡--加拿大央行副总裁John Murray在纽约州立大学普拉茨堡分校发表演讲(11月30日0030).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚大学特里院经济展望会议上就经济前景发表讲话(1727).

旧金山--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在旧金山联邦储备银行召开半年一次的亚洲经济政策会议上发表演说,讲题为"全球经济复苏中的消费来源"(1630)

旧金山--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)参加旧金山联邦储备银行召开半年一次的亚洲经济政策会议的两个小组讨论,主题分别为"危机後的货币政策",以及"开放新兴经济体的稳健宏观政策"

旧金山--世界银行首席经济学家林毅夫在旧金山联邦储备银行召开半年一次的亚洲经济政策会议上发表演说,题目为"中国与全球经济".(2030)

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席该行召开的半年一次的亚洲经济政策会议记者会(2130).

墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问墨西哥(至11月30日).

11月30日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会公布经济景气报告褐皮书(1800)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会

日内瓦--世界贸易组织(WTO)大会(至12月1日)

京都--日本央行副总裁西村清彦对京都商界领袖发表演说(0130)

旧金山--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在旧金山联邦储备银行半年一次的亚洲经济政策会议上主持两场小组讨论,其一为"亚洲区域政策协调",其二为"全球失衡"(1630)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)