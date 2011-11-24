〔台湾货币市场〕11月24日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透台北11月24日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期527亿台币.
--公债付息88甲2期16.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
=======================================================
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期7,493亿台币:
11/25 1,186.50亿
11/26 474.00亿
11/27 842.50亿
11/28 185.50亿
11/29 95.00亿
11/30 1,222.50亿
12/01 1,020.50亿
12/02 2,466.50亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/29:财100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,11月28日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。