〔路透专访〕前日央行副总裁岩田一政称,央行迫切需要开始购买外国债券

路透东京11月22日电---前日本央行副总裁岩田一政周二指出,欧债危机加剧及美国公共财政脆弱,或预示这些地区的货币将挫跌,使日央行益发迫切需开始购买外国债券,以缓和日圆升势.

"当前金融危机可能导致主要货币重挫,全球货币体系有可能发生剧变."岩田一政对路透表示.

"要日本财务省和日本央行按分工来衡量措施是无意义的."他说.

岩田一政重申其呼吁,促日央行设立一项预防危机的工具,可购买总值50兆(万亿)日圆(6.5亿美元)的外国债券,譬如由欧洲金融稳定机构(EFSF)所发行的债券.

这样的工具实际上可做为汇市干预工具,用来削弱日圆.

日本财务大臣安住淳周二在国会表示,日本政府很难接受岩田一政的提案,称财务省担心这会侵犯到其对货币干预的管辖权.岩田一政上月在一个政府委员会首提该建议.

岩田一政表示,通过率先提出可实际用来进行干预的总金额,其所提议的工具对汇率产生更大影响,将较财务省传统进行的短暂入市干预更大.

日本政府依法无权印钞,需透过发行短期证券为干预提供资金.有权印钞的日本央行则扮演其干预代理.

对于美元展望,岩田一政表示"全球货币当局已开始避开美国政府公债,而美国机构债也已承受卖压.这不是好现象."

岩田一政目前担任日本经济研究中心理事长.(完)