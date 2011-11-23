〔台湾债市〕RP利率持于区间,政府基金转入股市护盘令资金水位偏紧

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透台北11月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持于区间.交易商表示,台股跌跌不休促使政府基金进场护盘,自货币市场抽钱令资金水位偏紧,不过也有券商称续作颇为顺畅,各家机构资金分配有所不均.
资金调度人士指出,受到欧债危机及景气衰退疑云影响,台股连日重挫并于今日跌破七千大关,政府劳退基金及个人户面临赎回压力,他们并表示,若台股进一步走弱,不排除附买回市场资金供应会更加趋紧.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,又以0.71-0.72%较多,同于上日.
本地时间上午11:41时,台湾加权指数.TWII下挫1.60%,至6,888.32点,此前盘中一度跌破今年低点.
另外,交易商统计,明日有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)