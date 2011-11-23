〔台湾债市〕RP利率持于区间,政府基金转入股市护盘令资金水位偏紧

路透台北11月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持于区间.交易商表示,台股跌跌不休促使政府基金进场护盘,自货币市场抽钱令资金水位偏紧,不过也有券商称续作颇为顺畅,各家机构资金分配有所不均.

资金调度人士指出,受到欧债危机及景气衰退疑云影响,台股连日重挫并于今日跌破七千大关,政府劳退基金及个人户面临赎回压力,他们并表示,若台股进一步走弱,不排除附买回市场资金供应会更加趋紧.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,又以0.71-0.72%较多,同于上日.

本地时间上午11:41时,台湾加权指数.TWII下挫1.60%,至6,888.32点,此前盘中一度跌破今年低点.

另外,交易商统计,明日有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币.(完)