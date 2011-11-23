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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 10:56 BJT

更正:《外汇动态》中国制造业PMI表现疲弱,推高美元兑日圆外亚币走势

(更正:因译文有误,内文第二段应改为...美元兑坡元涨"0.4%",非"0.4$")

0240GMT---美元兑日圆外亚洲货币续涨,此前11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为48.0,创32个月低位[ID:nCN1235546].

美元兑韩元KRW=KFTC涨0.5%至1,151.2;美元兑坡元SGD=D3则涨0.4%至1.3072.

数据出炉前,美元兑韩元在1,150下方;美元兑坡元则在1.3050左右.

美元兑泰铢THB=TH涨0.3%至31.30.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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