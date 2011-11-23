更正:《外汇动态》中国制造业PMI表现疲弱,推高美元兑日圆外亚币走势

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
(更正:因译文有误,内文第二段应改为...美元兑坡元涨"0.4%",非"0.4$")
0240GMT---美元兑日圆外亚洲货币续涨,此前11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为48.0,创32个月低位[ID:nCN1235546].
美元兑韩元KRW=KFTC涨0.5%至1,151.2;美元兑坡元SGD=D3则涨0.4%至1.3072.
数据出炉前,美元兑韩元在1,150下方;美元兑坡元则在1.3050左右.
美元兑泰铢THB=TH涨0.3%至31.30.(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
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路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)