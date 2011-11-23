《HOME专栏》铝价与生产商的痛苦临界点

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 蔡美珍

路透11月22日电---铝价周一跌至2011年年内新低,进一步跌向全球生产成本曲线的底部.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3目前每吨不到2,100美元,供应方肯定会有所回应,问题只在于何时及何处.

上周力拓(RIO.L)(RIO.AX)所宣布的决定,显然凸显了这一点.力拓宣布将永久关闭年产能17.5万吨的英国Lynemouth炼铝厂.

不过实际上,关闭Lynemouth铝厂的消息已经预警过一阵子,而且看来比较像是力拓炼铝事业的战略性重组,而不是对最近铝价大跌的直接反应.

力拓也准备求售澳洲与新西兰的炼铝厂,并且开始检讨研究美国的Sebree厂.

力拓这些事业的营运成本都高于在加拿大的核心产铝基地,力拓形容自己是在为铝事业进行精实瘦身,但看起来似乎目标是更长期的成本安排.

**中国快速反应**

如果近年的历史经验足以作为参考,那麽铝减产最大且最快的地区将不是欧美,而是中国.

中国庞大的炼铝业领域之中,许多业者的成本仍然相对偏高,在景气最好的时候,利润仍然十分微薄.

在2008年底及2009年初铝价大跌时,中国炼铝业者是最快反应的一群.当时LME三个月期铝崩跌至每吨不到1,300美元.

在2008年9月到2009年1月期间,中国全国炼铝产能运转减少幅度相当于年率减少350万吨.

虽然欧美生产商也作出抑制产能的回应,但他们的反应速度比较慢.整个供应面的反应一直到2009年上半年才达到高峰.

到了那个时候,中国炼铝业者已经重启产能,充分展现出中国是变化速度最快的生产国.

中国及全球其他地区铝产量图表(link.reuters.com/ver25s)

**中国产量大减....大概吧**

如今价格再度跌到生产商的痛苦区域,相同模式会重演吗?

当然,从中国上个月铝产量大减的情况判断,似乎是如此.

中国有色金属工业协会(CNIA)的数据"显示",中国10月铝产量大幅减少.10月的日均产量由上月的5.27万吨跌到4.81万吨.折合成年率为减少168万吨.

问题在于,这是否"真实"反映了中国国内情况,抑或只是一次统计数据异常.

本月稍早中国国家统计局公布的另一批数据显示,年率减少幅度更大,达到188万吨,不少中国的铝业观察人士也为之侧目.这种减少幅度前所未见,即使与2008年尾段的低迷时期相比也毫不逊色.

熟悉中国统计数据的人士认为,中国的十一长假可能造成数据扭曲.由于假期会延误数据申报,这个因素不时会造成中国月度统计数据出现暂时性异常现象.

有色金属工业协会的数据只能让这些疑虑获得部份化解.大趋势还是一样,向下,而且是大幅向下.

不过该协会统计的10月折合年率产量为1,760万吨,比国家统计局的高出90万吨.

一直到9月,这两组数据之间一直维持稳定的落差,不禁令人怀疑究竟何者比较准确,以及它们的可信度究竟有多高.这个问题只能靠接下来几个月的数据解答.

就算假设中国生产商现在正对价格下跌作出反应,如果这只是中国国内市场的自我调整平衡,则这些讨论的实际意义有限.

中国10月原铝净进口量仍然不大,但铝制品净出口量很高.[ID:nEAP001363]

中国减产要强烈影响到中国以外市场的话,还需要别的因素产生变化.

**中国以外产量上升**

中国以外地区的10月铝产量仍在增加.根据国际铝业协会(IAI)的数据,10月的折合年率产量达2,588万吨,创纪录高位.

这所反映出的,是波湾地区(海湾地区)产能扩张,导致当地产量持续快速成长.波湾地区年率产量增幅仍高于20%.

其他地区10月产量则大多没什麽变化.

值得注意的是,西欧及北美等地区的铝产量仍然远低于2008年金融风暴之前的水准.

2008-2009年期间成本最高的产能设备遭到冷冻,许多都尚未重启.

举例来说,力拓的Lynemouth炼铝厂在宣布关闭之前,尚未回到产能全开.

挪威Norsk Hydro(NHY.OL)日前刚宣布,将暂缓Sunndal炼铝厂的全面重启产能.

换言之,"容易"忍受的痛苦都已经吞下了.下一回合的减产将会更加困难.

**防御性操作?**

这一点关系重大,因为在新爆发金融危机及金属价格大跌之际,铝已成为备受青睐的防御性操作,正是基于这些生产成本考量.

这种操作的前提假设是,铝价目前下档空间有限,因为如果进一步下跌,势必会引发供应方作出回应.

表面上,这个假设没有什麽问题.每家生产商都会仔细评估计算自己的业务,以了解必要时还能削减哪些部分.

最困难的问题在于何时及何处.

如果中国生产商现在对价格作出反应,支撑价格的效果只会在中国国内,直到中国的进出口也出现反应.

如果市场等待中国以外地区的生产商作出反应,将必须等上更长一段时间,因为成本最高的产能原本就已停摆,而且电解铝的关键成本因素--电力合约,很少直接反映现价,因此为金属价格短期波动提供了一段时间缓冲.

唯有铝价长期维持在低位,或开始进一步下跌,产商才会减产.

铝确实可以当作防御性操作.但未必是现在.(完)