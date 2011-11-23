《热点透视》欧洲央行对危机所坚持的立场,法国及德国或将认同

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 龚芳

路透伦敦11月22日电---这些天来,每个人都活像是在背後出主意的欧元区幕後央行总裁.各种带有良好意愿的建言蜂涌而入,向欧洲央行(ECB)总裁德拉吉提出如何摆脱这场全球性苦难的各样建议.而法国政府官员也加入这个行列,坚持欧洲央行应列入欧元危机的"部份解决方案."欧洲央行迄今均坚守其长久以来的立场--各国政府得收拾自己捅出来的娄子.德国也同意这点.但这并不意味着该国的意见与法国相左.他们甚至有可能就此达成一项协议.

德拉吉并不急着附庸流俗--采取量化宽松措施,任意买进欧元区主权债券.如果欧洲央行的目标是击败衰退,则购买债券就非其首要之务.欧洲央行仍然拥有传统的货币政策工具;央行可以并且或许会在下月将指标利率由当前的1.25%往下调整.倘若央行的目标是抑制与欧元相关的恐慌情绪,防止市场陷入混乱,则央行已然在敲进西班牙及意大利债券.因此,目前唯一的问题是央行应否正式宣布这套计画将更系统化,且背後有该行无止尽的资源撑腰.

没人能禁止欧洲央行做更多事情.央行的买盘可抑制收益率上扬.但踌躇不定也是一计妙招,可使政府受到压力以推动可靠的经济改革.央行会耐心地等待那些显示各国政府作出可靠承诺的具体迹象,甚或等到投资人的恐慌情绪更加严重,而後才会采取更强有力的行动.但是当行动的时刻到来,欧洲央行就不太可能被德国政府缺乏意愿,抑或德国央行的明确反对立场所阻挠.

正如欧洲央行一样,法国和德国都希望强化欧元区援助基金.而德国总理梅克尔急欲确保欧盟条约纳入更严格的财政纪律.倘若法国同意梅克尔的要求采取更严格的规范,而梅克尔一旦确认不太可能重演类似危机的话,则对于欧洲央行会否及何时试图避免这场危机演变为一场梦魇一事,梅克尔就有可能被说服而愿意保持缄默.(完)