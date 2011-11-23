修正:〔亚洲美债〕期货在亚洲盘触及七周高位,因股市走软

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
(更正:今天日本休市,标头改为〔亚洲美债〕)
路透11月23日电---10年期美国公债期货周三在亚洲盘升至七周高位,因受到避险资金涌入的支撑.汇丰中国制造业采购经理人(PMI)指数初值降至32个月新低,增强避险情绪.[ID:nCN1237536]
美债期货TYv1上涨21/64点,报131-4/32,此前一度触及盘中高点131-19/64.另外,10年期美债现货收益率(殖利率)US10YT=RR约为1.9222%,低于纽约盘尾盘1.9239%.
这股涨势带动10年期公债期约突破约131的阻力,本月以来多数时间期约一直受阻于该水准.下道目标为10月4日高点131-12/32.
汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值降至48,为2009年3月以来最低.[ID:nCN1237536]
美国公债原本已获买盘推动,因此前报导称,法国和比利时对Dexia银行(DEXI.BR)的援救可能得重新协商,打压了市场风险意愿.美国股指期货SPc1下跌1.1%;亚洲各地股市均跌.
目前市场静待稍晚290亿美元的七年期公债标售,这是本周最後一笔标债.此前两年和五年期标债都获得稳健需求.
"美国公债标售本周受到热捧,反映年底前市场强烈聚焦流动性和维护资本,"法国巴黎银行分析师Julia Coronado说.
由于日本休市,且美国周四感恩节在即,亚洲市场交易非常清淡.(完)
--编译 李婷仪/张若琪;审校 张涛/张荻
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)