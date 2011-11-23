修正:〔亚洲美债〕期货在亚洲盘触及七周高位,因股市走软

(更正:今天日本休市,标头改为〔亚洲美债〕)

路透11月23日电---10年期美国公债期货周三在亚洲盘升至七周高位,因受到避险资金涌入的支撑.汇丰中国制造业采购经理人(PMI)指数初值降至32个月新低,增强避险情绪.[ID:nCN1237536]

美债期货TYv1上涨21/64点,报131-4/32,此前一度触及盘中高点131-19/64.另外,10年期美债现货收益率(殖利率)US10YT=RR约为1.9222%,低于纽约盘尾盘1.9239%.

这股涨势带动10年期公债期约突破约131的阻力,本月以来多数时间期约一直受阻于该水准.下道目标为10月4日高点131-12/32.

汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值降至48,为2009年3月以来最低.[ID:nCN1237536]

美国公债原本已获买盘推动,因此前报导称,法国和比利时对Dexia银行(DEXI.BR)的援救可能得重新协商,打压了市场风险意愿.美国股指期货SPc1下跌1.1%;亚洲各地股市均跌.

目前市场静待稍晚290亿美元的七年期公债标售,这是本周最後一笔标债.此前两年和五年期标债都获得稳健需求.

"美国公债标售本周受到热捧,反映年底前市场强烈聚焦流动性和维护资本,"法国巴黎银行分析师Julia Coronado说.

由于日本休市,且美国周四感恩节在即,亚洲市场交易非常清淡.(完)

--编译 李婷仪/张若琪;审校 张涛/张荻

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>