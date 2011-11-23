〔台湾债市〕殖利率收低,受中国PMI数据不佳与美国经济增长担忧激励

路透台北11月23日电---台湾债市主要殖利率周三收低,受中国PMI数据不佳以及美国经济增长担忧等利多题材激励,不过交易商追价依旧审慎,在交易量无法有效放大限制下,仍未脱狭幅整理格局.

有交易商指出,虽然今日台股暴跌,指数创下两年三个月以来新低,但仍要提防政府护盘的动作.倘若短期内确立了股市的空头走势,债市不排除有突破区间整理格局的机会.

"还要观察个几天,现在随意追价容易受伤."一寿险业交易员说.

另一银行交易员则认为,台债的主要问题是流动性不佳,量能无法有效放大,就吸引不了交易商的兴趣.如果近期欧美央行有进一步宽松的举措推出,或许有机会能让债市的多空僵局打破.

汇丰(HSBC)今日稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据为48.0,低于上月终值51.0.创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.[ID:nCN1235546]

美国股市昨晚也因第三季经济环比年率下修为增长2%,初值为增长2.5%.令道琼指数下跌约0.5%,为连续第五个交易日下滑.[.N]

台湾股市周三收盘下挫2.77%,加权股价指数.TWII收跌193.6点至6,806.43点,创下2009年8月下旬以来的收盘新低纪录.开盘下跌0.46%.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.30 1.0320 1.0220-1.0340 88.5

10 100/9 A00109=TWO -0.64 1.3126 1.3090-1.3150 178.5

20 100/7 A00107=TWO -1.00 1.7800 1.7712-1.7810 4.0

30 100/8 A00108=TWO -1.05 1.8925 1.8880-1.8925 2.5

有交易商指出,台湾债市殖利率已跌无可跌,以10年券相较,美国联邦基本利率仅有0-0.25%,但指标10年期公债US10YT=RR殖利率还在1.94%;台湾的重贴现率仍达1.875%,但10年券100/9殖利率却低到1.3126%.

"市场资金过多无从去化,再加上筹码供应受限,就创造出了全球数一数二低的殖利率."一银行交易员说.

他认为,虽然央行停止升息,但短率指标如同业附买回(RP)利率仍居高不下,定期存单利率也没有明显调整,在殖利率与短率利差已压缩至极致下,除非货币政策进一步松动,否则债市走多空间有限.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8925

20 100/7 A00107=TWO 1.7800

10 100/9 A00109=TWO 1.3126

5 100/6 A00106=TWO 1.0320

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)