〔台湾央行〕共发行1,097亿台币存单,发行馀额减少209亿

路透台北11月23日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,097亿台币存单,相较存单到期金额1,306亿,存单发行馀额减少209亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期993亿台币,利率为0.87%;91天期62亿台币,利率为0.93%;182天期42亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行672.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,915.95亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为41亿台币,累计超额准备为1,855亿台币,加计前期1%的超额准备为3,304亿台币.(完)