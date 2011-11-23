〔台湾央行〕共发行1,097亿台币存单,发行馀额减少209亿

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透台北11月23日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,097亿台币存单,相较存单到期金额1,306亿,存单发行馀额减少209亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期993亿台币,利率为0.87%;91天期62亿台币,利率为0.93%;182天期42亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行672.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,915.95亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为41亿台币,累计超额准备为1,855亿台币,加计前期1%的超额准备为3,304亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
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