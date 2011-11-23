〔台湾货币市场〕短率平稳,资金分配不均尚不致推升利率

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
* 短率平稳
* 资金虽显分配不均,但利率暂无拉抬条件
记者 张雅菁
路透台北11月23日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳.资金略有分配不均,外商银的低利短钱供应量有限,不过因目前回补积数压力还不大,有缺口的银行暂时无意拉高利率找钱.
今日整体并不算紧,但各家多缺一不,大型公股银行颇有馀裕,票券商亦称主动来丢钱的人不少,但也有大型金控上午拆不到50-60亿台币的目标.不过午後大体平静,目前利率亦乏波动条件.
"今天松死了,都没有人来要钱,票券商的电话(通数)是零,"一大型金融机构人士称."有跟外商收到一点点,但後来再打去也没了."
本地时间14:48,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日在0.396;区间为0.299-0.76%,上日在0.299-0.75.
2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,同上日.
**短票买气颇佳**
短票方面,票券商人士表示,银行间买兴不错,短票略显供不应求.在部份银行本周仍倾向持续买进短票部位下,利率暂乏向上压力.
今日30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%.
央行今日存单到期金额1,306亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周接下来将到期央行存单金额为周四527亿、周五1,186.5亿.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为41亿台币,累计超额准备为1,855亿台币,加计前期1%的超额准备为3,304亿台币.
**公债RP利率持于区间**
债市同业附买回(RP)利率周二持于区间.交易商表示,台股跌跌不休促使政府基金进场护盘,自货币市场抽钱令资金水位偏紧,不过也有券商称续作颇为顺畅,各家机构资金分配有所不均.
资金调度人士指出,受到欧债危机及景气衰退疑云影响,台股连日重挫并于今日跌破七千大关,政府劳退基金及个人户面临赎回压力,他们并表示,若台股进一步走弱,不排除附买回市场资金供应会更加趋紧.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,又以0.71-0.72%较多,同于上日.
本地时间上午11:41时,台湾加权指数.TWII下挫1.60%,至6,888.32点,此前盘中一度跌破今年低点.
另外,交易商统计,明日有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 乔艳红
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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