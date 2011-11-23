〔台湾汇市〕台币/美元收贬8.6分续创五周低位,因台股暴跌及外资汇出

路透台北11月23日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘贬值8.6分,续创五周以来低位.受欧债危机及中国PMI数据疲弱打压,风险资产连遭抛售,台股跌破七千点关卡并创两年来新低,外资出走拖累台币走势.

汇银人士指出,由于非美货币走势疲软不振,引发外资汇出及外商回补美元部位,但逢高见出口商卖盘浮现,抵销部份贬值力道.另外,台湾央行不乐见汇价过度震荡,也不时进场抛汇以缓和台币走势.

"外资终究还是要走,股市不好继续下,台币好不到哪里去,"一位大型金控交易人士称,"照前一波看来,(美元/台币)30.5-30.7元间有压力,现在只在半山腰."

交易商并表示,美国与欧洲政府为清偿债务,接连提出削减政府支出等减赤计画,恐造成需求动能的减退,明年经济成长有衰退疑虑,全球股市未来表现看淡,料台股也难逃一劫.

市场人士预估,台股跌势汹汹,台币明日先往30.5元测试,主要交投区间将落在30.35-30.55元.不过,他们也强调,因月底将近及台币目前汇价处于近期波段低位,出口商抛汇意愿增强,台币贬值速度应不致过快.

台湾加权指数.TWII周三收盘暴跌2.77%,至6,806.43点;外资及陆资在台股扩大卖超至105.69亿台币,已连续六日卖超,累计金额为434.13亿.[ID:nCT0484115]

台币前次盘中及收盘低位均出现在2011年10月12日,分别报30.510及30.400元.

新兴亚洲货币周三下滑,坡元SGD=触及七周低点,因欧元区与全球经济疑虑升温,不过部分亚币被当局干预拉抬走高.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.395 30.309 30.200-30.418 30.310 9.88 6.73

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.394 30.302 30.320-30.416 30.394 4.15 3.19

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.045/0.060 0.010/0.020

美元/台币六个月期 -0.095/-0.055 -0.145/-0.115

---------------------------------------------------------------------------- (完)