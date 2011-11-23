〔表格〕外资在韩国股市卖超4,215亿韩元,为连续第五日卖超

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透首尔11月23日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11扩大卖超4,215亿韩元,为连续第五日卖超,期间总计卖超1.77万亿(兆)韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月23日 -421.5 -813.0 371.9
11月22日 -321.6 137.7 177.0
11月21日 -287.9 9.9 249.7
11月18日 -404.2 -187.1 622.9
11月17日 -338.5 -7.2 265.0
11月16日 88.7 -77.0 159.2
11月15日 -75.3 -32.3 38.7
11月14日 133.4 255.2 -454.6
11月11日 -265.0 279.0 207.0
11月10日 -504.8 79.4 628.2
11月9日 -267.3 -34.6 -60.6
11月8日 27.1 -65.6 -107.1
11月7日 137.9 -19.7 96.2
11月4日 69.2 460.2 -822.3
11月3日 -39.0 -175.8 458.4
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本月以来 -2,652.7 879.0 2,012.7
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今年以来 -7,622.7 7,450.9 1,997.2
------------------------------------------------- (完)
--编译 龚芳;审校
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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