《即时观点》欧元区11月Markit综合PMI初值为47.2

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透11月23日电---周三公布的调查显示,欧元区民间部门11月仍深陷景气萎缩,由二线国家开始的景气下滑,已经扩及核心成员国.
**重要数据**
11月初值 10月 2010年11月
服务业PMI 47.8 46.4 55.4
业务预期 52.5 52.7 66.3
制造业PMI 46.4 47.1 55.3
产出Output 45.8 46.6 55.8
未交货 43.6 44.0 53.5
综合PMI 47.2 46.5 55.5
产出价格 50.4 49.2 50.9
**数据重点**
--PMI数据暗示欧元区第四季区内生产总值(GDP)萎缩0.5-0.6%
--服务业业务预期为2009年3月以来最低
--制造业产出为2009年6月以来最低
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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