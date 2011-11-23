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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 17:14 BJT

《即时观点》欧元区11月Markit综合PMI初值为47.2

路透11月23日电---周三公布的调查显示,欧元区民间部门11月仍深陷景气萎缩,由二线国家开始的景气下滑,已经扩及核心成员国.

**重要数据**

11月初值 10月 2010年11月

服务业PMI 47.8 46.4 55.4

业务预期 52.5 52.7 66.3

制造业PMI 46.4 47.1 55.3

产出Output 45.8 46.6 55.8

未交货 43.6 44.0 53.5

综合PMI 47.2 46.5 55.5

产出价格 50.4 49.2 50.9

**数据重点**

--PMI数据暗示欧元区第四季区内生产总值(GDP)萎缩0.5-0.6%

--服务业业务预期为2009年3月以来最低

--制造业产出为2009年6月以来最低

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