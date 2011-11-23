《外汇动态》主要央行调整资产配置,或令欧元承受下行压力

0903GMT---部分分析师认为,主权国家重新调整资产配置所引发的资金流动,料使欧元承受下行压力.

"主要国家央行在出脱美元,以阻贬本币,使其有馀裕重新调整资产配置,以免过度重押欧元,"Schneider外汇策略师Stephen Gallo在报告中指出.

他表示,这将协助将欧元压低至1.30-1.33美元.(完)

--编译 龚芳;审校 程琳

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