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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 17:34 BJT

〔台湾债市〕100/9期借券成交20亿台币,加权平均利率0.8103%

路透台北11月23日电---台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:

期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易馀额 (上日馀额)

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100/9 20 0.8600 0.7800 0.8103 158.0 (156.5)

注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币.无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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