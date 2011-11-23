〔台湾债市〕100/9期借券成交20亿台币,加权平均利率0.8103%

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑

“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。