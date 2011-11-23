〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超6.0亿台币

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透台北11月23日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 8.50 13.00 -4.50
票券业 0.00 1.50 -1.50
证券业 19.00 13.00 +6.00(完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。