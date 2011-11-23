〔中港股市〕连袂挫跌,受汇丰中国制造业PMI表现疲弱所拖累

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
* 恒指收低2.1%,沪综指下跌0.7%
* 汇丰PMI数据堪忧,引发对中国经济的疑虑
* 分析师称,未见利多催化剂提振港股
* 恒指跌落18,000点心理支撑关卡
路透香港11月23日电---香港股市周三下挫2.1%,沪综指则跌0.7%,在市场避险情绪依旧高涨之际,市场担忧中国制造业活动放缓,拖累大盘走势.
在数据显示汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)11月初值降至48的32个月低位後,恒生指数即跌落约在18,000的心理关卡.[ID:nCN1237536]
恒生国企业指数.HSCE收低2.76%,成为9,476.15点.
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。