〔中港股市〕连袂挫跌,受汇丰中国制造业PMI表现疲弱所拖累

* 恒指收低2.1%,沪综指下跌0.7%

* 汇丰PMI数据堪忧,引发对中国经济的疑虑

* 分析师称,未见利多催化剂提振港股

* 恒指跌落18,000点心理支撑关卡

路透香港11月23日电---香港股市周三下挫2.1%,沪综指则跌0.7%,在市场避险情绪依旧高涨之际,市场担忧中国制造业活动放缓,拖累大盘走势.

在数据显示汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)11月初值降至48的32个月低位後,恒生指数即跌落约在18,000的心理关卡.[ID:nCN1237536]

恒生国企业指数.HSCE收低2.76%,成为9,476.15点.