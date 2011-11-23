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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 18:09 BJT

《外汇动态》欧元存在下探1.3420/30美元的下档风险

0940GMT---欧元EUR=盘旋于1.3430-80美元区间,受到市场揣测1.3430下方或挂有停止单所支撑;但交易商认为,若这些价位失守的话,则欧元进一步挫跌的风险很大.

"今早欧元/美元进出状况颇佳,导致价格波动有些迟滞,"伦敦一交易商表示.

"我认为,风险仍偏向下档,汇价或将下探1.3420-30美元." (完)

--编译 龚芳;审校 白云

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