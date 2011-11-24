〔路透专访〕台湾高铁争取明年获得延长特许期,规划股票转上市交易--董事长

路透台北11月24日电---台湾高铁2633.TWO董事长欧晋德周四表示,将积极向政府争取自明年起延长特许期限,由原订的35年延长至75年以上,以降低高额折旧费用认列拖累财务的风险.

兼任高铁执行长的欧晋德接受路透专访时指出,若特许期能顺利延长,且至少连续两年获利,高铁将能符合股票自兴柜市场转上市交易的资格,藉由在股市筹措资金,偿还银行的庞大借款,进一步改善财务结构.

兴柜市场指已申报上市柜辅导契约的公开发行公司股票,在还没有挂牌之前,先在证券商营业处所议价买卖.

营运近五年的高铁今年上半年已转亏为盈,税後净利19.83亿台币,展望全年,欧晋德认为应该会获利,明年则要持续努力维持获利状态.

全球单一建设规模最大BOT(建设-经营-转让)案的台湾高铁,在2009年的临时董事会通过由官股董事代表欧晋德为新任董事长.

台湾高铁周四收低1.4%,报4.93台币.柜台指数.TWOII则跌0.08%报91.53点.(完)

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