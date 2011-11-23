〔两岸金融〕监理单位同意加速审核申设据点案件,陆方明确定义绿色通道省分

日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透台北11月23日电---台湾金融监督管理委员会周三表示已与中国银监会达成共识,对目前尚在审核中的申设据点案件,双方均将加速办理审核作业.
此外,金管会表示,今日举办的"两岸银行监理合作平台"第二次会议的具体共识还有:六家台资银行的大陆分行,若完成申请办理人民币业务准备并符合大陆地区法规规定条件後,即可提出申请,大陆方面将收件并尽快审核.
另外,银监会也就ECFA早收承诺"绿色通道"的中西部及东北部范围,明确规范如下:辽宁、吉林、黑龙江、重庆、四川、湖北、湖南、河南、陜西、广西、山西、安徽、云南、贵州、江西、甘肃、内蒙古、宁夏、青海、新疆、西藏.
在两岸经济合作框架协议(ECFA)早收清单中,台资银行在大陆中西部、东北部设立分行,大陆承诺将给予"绿色通道"便利,包括申设分行及申请经营业务等优惠.
另外在"台资企业"定义方面,指的是大陆商务部门及工商管理部门所颁发之企业许可文件注明为台湾地区企业投资者.这攸关台资银行在未来办理人民币业务中可承做的对象范围.
金管会也表示,未来两岸银行往来可以进一步开放的项目,包括设立分支机构资格条件、设立家数及设立地域、业务经营等事项等,双方也同意列为平台第三次会议之讨论议题.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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