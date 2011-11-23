〔东京汇市〕欧元兑美元盘初徘徊七周低位,欧债危机扩大疑虑升高

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
2211GMT---欧元兑美元周四亚洲盘初徘徊在七周低点附近,先前在海外市场挫跌逾1%.
德国公债表现糟糕,引发对于债务危机开始威胁到这个欧洲最大经济体的忧虑,带动了欧元跌势.
欧元兑美元EUR=报1.3344,先前曾跌至1.3318,料将尽数回吐10月的1.3144-1.4247涨幅.
美元指数.DXY跳升至79.000上方,触及10月6日以来最高.美元兑日圆JPY=小升至77.25.
周三因疲弱中国制造业数据而受创的大宗商品货币,延续下跌走势.澳元兑美元AUD=D4跌至0.9700下方,为10月初以来首见.
亚洲周四无重大数据公布,美国市场则因感恩节假期休市,令德国企业信心报告成为关注焦点.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
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路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。