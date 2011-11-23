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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 06:25 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元盘初徘徊七周低位,欧债危机扩大疑虑升高

2211GMT---欧元兑美元周四亚洲盘初徘徊在七周低点附近,先前在海外市场挫跌逾1%.

德国公债表现糟糕,引发对于债务危机开始威胁到这个欧洲最大经济体的忧虑,带动了欧元跌势.

欧元兑美元EUR=报1.3344,先前曾跌至1.3318,料将尽数回吐10月的1.3144-1.4247涨幅.

美元指数.DXY跳升至79.000上方,触及10月6日以来最高.美元兑日圆JPY=小升至77.25.

周三因疲弱中国制造业数据而受创的大宗商品货币,延续下跌走势.澳元兑美元AUD=D4跌至0.9700下方,为10月初以来首见.

亚洲周四无重大数据公布,美国市场则因感恩节假期休市,令德国企业信心报告成为关注焦点.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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