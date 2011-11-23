美国与加拿大经济指标预测--11月24日-12月1日****

路透11月24日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月21日当周--------------------------------
11月24日(四)
适逢感恩节,美国金融市场休市.
11月25日(五)
美国债市和股市提前收市.
----------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月28日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 85.2
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 31.3 31.3
1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业综合指数 11月 -- 2.3
-- 美国建筑许可(万户) 10月修正值 -- --
11月29日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月26日当周 -- -0.9%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字114.0 赤字153.3
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月26日当周 -- +3.7%
1400 美国标普/Case-Shiller未经季节调整房价指数(较前月)
9月 +0.1% +0.2%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 持平
房价指数(较上年同期) -3.0% -3.8%
1500 美国消费者信心指数 11月 43.0 39.8
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- -0.1%
11月30日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月25日当周 -- 652.5
再融资指数 -- --
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 11月 -- 42,759
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加13.0 增加11.0
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
GDP(较前季) 第三季 -- -0.1%
GDP环比年率 +3.0% -0.4%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) -- +5.3%
1330 美国非农生产率环比年率 第三季修正值 +2.9% +3.1%
单位劳工成本 -2.2% -2.4%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 58.0 58.4
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +1.4% -4.6%
1900 美国联邦储备理事会(FED)公布褐皮书
12月1日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月26日当周 39.0 39.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.425
续请失业金人数(万人) 11月19日当周 365 369.1
1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)
11月 -- 53.7
1500 美国建筑支出 10月 +0.4% +0.2%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 51.5 50.8
物价分项指数 45.0 41.0
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 11月 -- +3.7%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 11月 1,330 1,321(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧