〔加拿大股市〕收盘挫跌1.9%,欧元区债务忧虑加剧

路透多伦多11月23日电---加拿大股市周三重挫,美国、中国和欧洲的疲软经济数据打击大宗商品相关个股,而德国公债标售结果不佳,令欧元区债务忧虑加剧.
德国公债标售创下1999年欧元问世以来最糟表现,带给市场负面情绪.
"他们无法全数售出,尽管收益率在合理水准,"Morgan Meighen & Associates的副总裁Julie Brough说.
"投资人规避所有欧洲相关资产,而非只是有问题的欧洲国家,这会是个问题."
大宗商品受创,油价、金价、铜价和其他基本金属价格大幅下滑,打击能源股和材料类股.
受油价挫跌逾2%影响,能源股领跌,下滑3%.Suncor Energy(SU.TO)重挫4.6%至29.01加元.
金矿股下滑2%,拖累高权值的材料类股.Miner Goldcorp(G.TO)跌幅居前,下滑3.2%至50.71加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低223.48点,或1.9%,报11,571.71点,为10月6日以来最低收位.(完)
--编译 王冠中;审校 徐文焰
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