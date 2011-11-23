〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第四日下跌,中国忧虑升温

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透伦敦11月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第四个交易日下跌,因经济风暴升温且海岬型船货预订活动放缓.
波罗的海乾散货运价指数跌24点或1.29%,至1,830点.
"近来这已经成了趋势,也就是周一非常平静,气氛偏空.然而,过去几周来,运价逐渐改善.本周情况却非如此,而是指数每天都下跌,"经纪商Fearnleys称.
经纪商称,大西洋海岬型市场运价下滑,带动了本周跌势,而巴西-中国航线的获利亦走软.
"铁矿石价格下滑,运价可能也会进一步下滑,"Fearnleys称.
铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.
铁矿石价格三个交易日来第二次下滑,且周三出价进一步下降,因中国钢铁厂退出现货市场,在钢铁需求疲弱的情况下,不急于买进铁矿石.
在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三下跌2.0%,为连续第四日下滑,平均获利为26,122美元.该指数上月曾触及2010年11月以来最高位.
波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了15%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.38%,该型船舶平均获利为14,714美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要装运的货物是煤炭和谷物.
经纪商称,南美谷物出口提振了大西洋市场.(完)
--编译 王冠中;审校 张若琪
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。