〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第四日下跌,中国忧虑升温

路透伦敦11月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第四个交易日下跌,因经济风暴升温且海岬型船货预订活动放缓.

波罗的海乾散货运价指数跌24点或1.29%,至1,830点.

"近来这已经成了趋势,也就是周一非常平静,气氛偏空.然而,过去几周来,运价逐渐改善.本周情况却非如此,而是指数每天都下跌,"经纪商Fearnleys称.

经纪商称,大西洋海岬型市场运价下滑,带动了本周跌势,而巴西-中国航线的获利亦走软.

"铁矿石价格下滑,运价可能也会进一步下滑,"Fearnleys称.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

铁矿石价格三个交易日来第二次下滑,且周三出价进一步下降,因中国钢铁厂退出现货市场,在钢铁需求疲弱的情况下,不急于买进铁矿石.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三下跌2.0%,为连续第四日下滑,平均获利为26,122美元.该指数上月曾触及2010年11月以来最高位.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了15%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.38%,该型船舶平均获利为14,714美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要装运的货物是煤炭和谷物.

经纪商称,南美谷物出口提振了大西洋市场.(完)