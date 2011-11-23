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债券 | 2011年 11月 24日 星期四 07:30 BJT

〔货币市场〕随着融资压力升高,欧洲银行业可能转向央行取得资金

路透纽约11月23日电---欧洲银行业的美元融资成本已升至转向央行融资更具吸引力的水准,分析师称,这情况可能让资金压力更加恶化.

随着美国货币基金减少对欧洲的放贷,欧洲银行业苦于取得可负担的美元资金.他们尝试吸引更多存款,并且售出美元计价资产.

欧元/美元互换成本周三升至金融危机以来的新高,加剧了企业将透过央行操作进行融资的忧虑.

"货币互换仍是最重要的指标,反映出无法轻易取得无担保融资的银行在美元融资方面的困难,"纽约巴克莱资本的分析师Amrut Nashikkar说.

三个月期欧元/美元交叉汇率基差互换EURCBS3M=ICAP周三触及负143个基点,月初时仅为负105个基点.

"我们认为,再扩大20基点左右,就会让欧洲银行业觉得,透过欧洲央行与美国联邦储备理事会(美联储,FED)的互换额度来取得美元流动性会更为经济,"Nashikkar说.

"我想那会是转捩点,因为那会让欧洲的美元融资问题严重程度更加明显."

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三亦连续第103个交易日上扬,报0.50611基点,该利率7月时仅0.24%.(完)

--编译 王冠中;审校 张若琪

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