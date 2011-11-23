《欧美金融市场假期一览表》--11月24日-12月31日

澳新汇市：澳洲央行乐观基调提振澳元反弹，新西兰元亦上扬
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。
欧洲和美国金融市场假期如下:
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 张明钧
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0705 1.0749 -0.41 +1.83 1.0513 美元/日圆 111.85 111.71 +0.13 -4.30 116.87 欧元/日圆 119.76 120.09 -0.27 -2.74 123.14 美元/瑞郎 0.9938 0.9903 +0.35 -2.36 1.0178 英镑/美元 1.2465 1.2469 -0.03 +1.05 1.2336 美元/加元 1.3096 1.3080 +0.12 -2.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.8173 6.7986 +0.28 -2.23 6.9726 澳元/美元
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行宣布维持指标利率在1.50%不变。 以下为澳洲央行自1990年以来历次调整官方指标利率的情况：(1基点相当于0.01个百分点)： 调整幅度 调整后水平(%) 2016年 8月2日 调降25基点 1.50 5月3日 调降25基点 1.75 2015年 5月5日 调降25基点 2.00 2月3日 调降25基点 2.25 2013年 8月6日 调降25基点 2.50 5月7日 调降25基点 2.75 2012年 12月4日 调降25基点 3.00 10月2日 调降25基点 3.25 6月5日 调