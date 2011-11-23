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债券 | 2011年 11月 24日 星期四 07:45 BJT

〔美国债市〕机构债较可比公债利差扩大,避险情绪主导市场

IFR波士顿11月23日电---美国机构债周三早上交投清淡,成交量仅有平日的二分之一至三分之一,使得机构债市场在原本可能会相当热闹的一日显得相对平静.

德国公债标售失利,再次显示欧债戏码未有完结篇,促使许多投资人涌向美国公债.进入午盘後,子弹式债券成交总量达13亿美元.周三收盘时,机构债全线券种较可比公债利差整体扩阔1至2基点.根据TRACE,成交总量为43.36亿美元,共3,134宗交易.

房利美周三标售三个月和六个月票券(规模各10亿美元).三个月票券收益率报0.028%,较上周下跌0.5基点;六个月票券收益率报0.079%,下跌0.9基点.三个月票券的到期日为2012年2月22日,六个月票券的到期日为2012年5月23日.

周五以及下周时,可能会因月底因素而带动长天期政府发起企业(GSE)债券利差收窄,因为它们与将到期的美债相比仍较便宜.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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