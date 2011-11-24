〔德国政经〕执政联盟可能对欧元区联合债券持开放态度--报载

路透柏林11月23日电---德国画报在周四预告版中指出,总理梅克尔领导的执政联盟已经不再完全排除发行欧元区联合债券的可能.

不过该报导曝光後,执政联盟中中间偏右的政党的多名官员斥之为无稽之谈.

消息灵通的画报引述国会消息人士谈话指出,执政联盟中已经开始讨论各种情境推测,可能让德国支持必要的共同债券发行;德国政府至今坚决反对欧元区联合债券.

画报引述国会中执政联盟成员谈话,称"举例而言,德国政府可能被迫提出一些方案,以换取更为严格的欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)."

梅克尔及她所领导的政府一再排拒发行欧元区联合公债.但在路透11月18日的报导中,梅克尔的助手称她可能同意采取更为大胆的措施以对抗欧元区主权债务危机,但前提是欧盟夥伴需同意修改条约,而德国一直寻求执行侵犯国家主权的财政规范.

多位官员周三晚间驳斥画报的报导.一名梅克尔的发言人士拒绝进一步评论,因梅克尔先前已经声言反对欧元债券.

自由民主党(FDP)的国会领导人布鲁德雷(Rainer Bruederle)表示,"欧元债券是社会主义的象徵,而社会主义总是错误的选项."

另一名FDP高层人士表示,"我们无论如何不会通过这一构想.但我们甚至也不用加以阻挡,因为基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(CSU)也不想要任何形式的欧元债券."

一名CDU/CSU的国会发言人士补充道,"事况根本毫无进展."(完)