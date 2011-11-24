〔EIA库存周报〕美国上周原油库存下滑,因进口减少且产能利用率增加

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/18/11 较上周 较上年 11/18/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 335.7 -5.6 -22.0 330.8 -6.2 -27.8

馏分油 138.1 -0.9 -19.2 133.0 -0.8 -25.3

汽油 209.6 5.4 -4.6 209.6 4.5 0.0

取暖油 37.5 -0.9 -14.6 36.6 -0.9 -15.7

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.2 0.2 0.0 -0.5

煤油型航空燃料 43.0 -0.8 -0.7 42.4 -0.3 -2.3

原油日加工量 14.3 -0.2 0.2 14.8 0.1 0.5

炼厂产能利用率(%) 83.0 -0.5 -0.6 85.5 0.7 0.0

(四周移动平均) ------------------19.1 -0.1 -0.1

* EIA数据公布後美国原油缩减跌幅

* 原油库存下滑至1月以来最低水平

* 炼厂产能利用率扩大,美国原油进口下滑

* 馏分油库存降至三年低位

路透11月23日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存大减,因产能利用率提升且原油进口下跌.

EIA说,截至11月18日当周,美国原油库存下滑622万桶至3.3082亿桶.路透调查访问分析师平均预估为增加50万桶.

EIA数据显示,原油库存降至1月底以来的最低水平.

炼厂产能利用率上升0.7个百分点至85.5%,略高于分析师所预估的增加0.5个百分点.原油进口日均量减少24.6万桶至828万桶.

汽油库存增加448万桶至2.0963亿桶,分析师预估为增加110万桶.EIA说,过去四周平均汽油需求较上年同期减少4%.

"原油库存大减以及进口处于低水平,给予这项报告正面讯息,不过仍挡不住汽油库存增加以及需求持续不振的趋势,"对冲基金Again Capital的John Kilduff说.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少77万桶,降至1.3296亿桶,分析师平均预估为减少130万桶.

EIA数据显示,馏分油库存创下1995年以来最大的八周跌幅.馏分油库存已来到2008年底以来最低.

上周馏分油四周平均需求较上年同期增加5.7%.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油交割地库欣的库存减少1.3万桶至3,202万桶.

美国原油期货在EIA数据公布後缩减跌幅.

石油行业团体美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存下滑560万桶,汽油库存增加540万桶,馏分油库存减少88.6万桶.(完)