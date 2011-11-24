〔企业并购〕以KKR为首的财团将以72亿美元收购美国油气企业Samson

路透11月23日电---私募股权公司KKR(KKR.N)周三表示,以该公司为首的财团已达成一项交易,将以72亿美元收购美国油气企业Samson Investment.

这项交易规模在今年的全球私募股权交易中名列第二大,而其结构凸显出债券市场面临多麽严峻的挑战,促使买家必须寻找夥伴才能完成大型股权交易案.

熟悉情况的人士此前对路透说,KKR在此案拥有60%权益.该集团包括日本商社伊藤忠商事(8001.T)以及另外两家较小型的私募股权公司.[ID:nCN1234712]

这项交易不包括Samson在墨西哥湾区沿岸及外海深水海域的资产,该处的开发风险较高,所有权将继续属于Schusterman家族.Samson的首席营运长David Adams将获拔擢为执行长.

金融消息人士说,KKR集团将投注约40亿美元收购股权,因为一项针对此交易而安排的融资案中,以资产为担保的贷款料将无法全额动用.这些消息人士补充说,该项融资还包括22.5亿美元的高收益债券.

该财团在声明中说,这项协议预料可在第四季末之前完成.协议尚待监管当局的批准.(完)