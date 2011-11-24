〔韩国股市〕开盘下跌,受德债标售疲弱及美股续跌影响

路透首尔11月24日电---韩国股市周四开盘下跌,此前德国公债标售结果不佳,且美国股市续跌,但分析师表示,韩股在周三大幅下滑後,跌势料受限.

Kolon Industry(120110.KS)开盘後不久暴跌13%,稍早美国一法庭裁定该公司因违反贸易保密,须向杜邦(DuPont)(DD.N)赔偿9.20亿美元.

0003GMT,综合股价指数.KS11跌0.14%至1,781.05点.(完)