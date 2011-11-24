〔韩国股市〕开盘下跌,受德债标售疲弱及美股续跌影响

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透首尔11月24日电---韩国股市周四开盘下跌,此前德国公债标售结果不佳,且美国股市续跌,但分析师表示,韩股在周三大幅下滑後,跌势料受限.
Kolon Industry(120110.KS)开盘後不久暴跌13%,稍早美国一法庭裁定该公司因违反贸易保密,须向杜邦(DuPont)(DD.N)赔偿9.20亿美元.
0003GMT,综合股价指数.KS11跌0.14%至1,781.05点.(完)
--编译 王冠中;审校 张若琪
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。