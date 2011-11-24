〔企业购并〕摩根大通同意买下所有明富环球所持LME股权--KPMG

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透伦敦11月23日电---毕马威会计师事务所(KPMG)周三表示,在经过竞标程序後,摩根大通(JPM.N)已同意收购所有明富环球(MF Global)在伦敦金属交易所(LME)的持股.
KPMG是已破产的明富环球旗下英国分支机构的管理者.其并未透露出售价格.
摩根大通已持有LME 6.2%的股权.LME是全球最大的金属市场,且开放有意者上门提亲.
"我们收到许多收购LME股权提案,我们非常高兴已经进入成交出售的最後阶段,"明富环球英国分支机构的共同特别管理者Richard Heis表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。