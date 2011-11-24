〔企业购并〕摩根大通同意买下所有明富环球所持LME股权--KPMG

路透伦敦11月23日电---毕马威会计师事务所(KPMG)周三表示,在经过竞标程序後,摩根大通(JPM.N)已同意收购所有明富环球(MF Global)在伦敦金属交易所(LME)的持股.

KPMG是已破产的明富环球旗下英国分支机构的管理者.其并未透露出售价格.

摩根大通已持有LME 6.2%的股权.LME是全球最大的金属市场,且开放有意者上门提亲.

"我们收到许多收购LME股权提案,我们非常高兴已经进入成交出售的最後阶段,"明富环球英国分支机构的共同特别管理者Richard Heis表示.(完)