《台湾报摘》--经济日报11月24日

* 头版头条:

--宏达电(2498.TW)周三无预警宣布调降第四季财测,合并营收由原估季减1%至8%下修至季减23%,是公司有史以来首度调降财测.专业投资人预估,宏达电11、12月合并营收恐触及去年第四季以来单月新低,本季获利可能是今年以来最差的一季,明年首季也不乐观.

* 其他:

--二次金银会敲定金融业大利多,金管会将于近期开放中国大陆银行来台参股台湾银行及金控公司的日出条款,参股上限为10%;同时,将开放陆银合格境内机构投资者(QDII)来台投资台股,有助扩大台股资金动能.

--大同(2371.TW)周三标售北投厂土地,仅富邦人寿一家投标,以69.54亿台币标下,溢价率仅7%,未见买家高价竞逐,凸显商办市场气氛也转趋冷清.

--奇美电(3481.TW)联贷案迄今只筹组到315亿台币,据指出,原本将各参与45亿台币的土地银行及兆丰银,尚未提报董事会通过,联贷案至今仍无法过400亿台币最低门槛.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.