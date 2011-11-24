《台湾报摘》--工商时报11月24日

* 头版头条:

--台湾宏达电(2498.TW)周三突然将第四季营收调降至1,000亿台币左右,较第三季大减三成,也比原预估值少了二成多.影响所及,宏达电第四季股盈馀(EPS)估计只有12台币,今年全年EPS将缩水至70多台币.

* 其他:

--本月陆资来台投资冷清,经济部投资审议委员会周三通过三件陆资投资案,总计金额仅约249.3万美元,投审会至今尚未收到大陆航商的中远集团投资高雄洲际货柜中心的申请案.

--台湾本地银行进入放款覆盖率提列高峰期,每股净值累计受影响逾3台币.金管会要求各国银年底备抵呆帐覆盖率须达1%,据了解,由于事关大陆布局及新业务申请,因此多家金控旗下银行已准备赶在今年底完成提列,12月将成为提存高峰期.

--发光二极体(LED)磊晶厂新世纪(3383.TW)董事长锺宽仁指出,新世纪目标要成为"LED界的联发科",协助新兴市场照明品牌客户,能在最短的时间推出性价比高的LED照明产品,并能与飞利浦(PHG.AS)(PHG.N)、欧司朗、奇异(通用电气,GE)(GE.N)在LED照明市场拚个高下.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.