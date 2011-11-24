《台湾重要政经日程》--11月24日-2012年1月14日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
==================今日重要政经消息======================
11/24(四)
--09:00 金管会举行第七届台北公司治理论坛
--16:00 主计处公布第三季经济成长率统计值,前估为3.37%.
--16:30 国库署例行记者会
==================近期重要政经消息======================
11/25(五)
--16:00 央行公布10月M2货币总计数年增率,上月为年增5.85%.
11/28(一)
*--11:00 经济部部长施颜祥赴外籍记者协会发表演讲.
--财政部标售273天期国库券"财100-9",金额200亿台币.
--经建会公布10月领先指标,上月为月减0.3%.
12/5(一)
--央行公布至11月底外汇存底,10月底为3,933.27亿美元.
--主计处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,10月为成长1.22%.
12/8(一)
--财政部公布11月进出口金额,10月出口年增率11.7%.
12/8(四)
--财政部标售182天期国库券"财100-10",金额300亿台币.
12/20(二)
--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.
--16:00 经济部公布11月外销订单年增率,10月为年增4.38%.
--16:00 主计处公布11月经季调失业率,10月经季调失业率4.30%.
12/23(五)
*--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.41%.
12/26(一)
--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁; 审校 曾祥进
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。