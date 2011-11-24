〔日本个股〕三井住友将与中国银行结盟,协助银行客户筹资--日经

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透11月24日电---日本经济新闻报导称,三井住友金融集团(8316.T)旗下的三井住友银行将与中国银行结盟,协助三井住友银行的客户筹资,及以人民币付款.
报导并称,该项营运联盟是由中国银行所提出,料将带动人民币计价的债券发行量增加.
报导表示,三井住友银行的客户在以香港为主的境外市场筹集人民币资金时,将可利用中国银行的集团网络,并取得将资金汇入中国的操作技巧.
日经报导,中国银行行长李礼辉周四将会在东京完成该项交易,当中将包括人民币结算及讯息交换.(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。