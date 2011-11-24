〔日本个股〕三井住友将与中国银行结盟,协助银行客户筹资--日经

路透11月24日电---日本经济新闻报导称,三井住友金融集团(8316.T)旗下的三井住友银行将与中国银行结盟,协助三井住友银行的客户筹资,及以人民币付款.

报导并称,该项营运联盟是由中国银行所提出,料将带动人民币计价的债券发行量增加.

报导表示,三井住友银行的客户在以香港为主的境外市场筹集人民币资金时,将可利用中国银行的集团网络,并取得将资金汇入中国的操作技巧.

日经报导,中国银行行长李礼辉周四将会在东京完成该项交易,当中将包括人民币结算及讯息交换.(完)