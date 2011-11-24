〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透台北11月24日电---台湾央行周四表示,例行开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为527亿台币.
央行各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行1,097亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为78亿台币,累计超额准备为1,933亿台币,加计前期1%的超额准备为3,382亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。