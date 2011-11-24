〔台湾股市〕开低後回到平盘交投,宏达电因下修财测跌停

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透台北11月24日电---台湾股市周四开盘下跌0.8%,但旋即回到平盘,智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)跌停,该公司稍早下修第四季营收预估.[ID:nCH0088011]
加权股价指数.TWII盘初持平在6,805.55点.
台币兑美元TWD=TP跌0.105台币至30.500.
台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股扩大卖超至105.69亿台币,已连续六日卖超,累计金额为434.13亿.本月累计卖超577.06亿台币.[ID:nCT0484115](完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
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路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。