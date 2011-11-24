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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 09:18 BJT

〔台湾股市〕开低後回到平盘交投,宏达电因下修财测跌停

路透台北11月24日电---台湾股市周四开盘下跌0.8%,但旋即回到平盘,智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)跌停,该公司稍早下修第四季营收预估.[ID:nCH0088011]

加权股价指数.TWII盘初持平在6,805.55点.

台币兑美元TWD=TP跌0.105台币至30.500.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股扩大卖超至105.69亿台币,已连续六日卖超,累计金额为434.13亿.本月累计卖超577.06亿台币.[ID:nCT0484115](完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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