〔希腊政经〕反对党领袖致函金主,能否说服金主拨付援助款有待商榷

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典11月23日电---希腊反对党领袖Antonis Samaras周三致函借款给希腊的金主,保证会支持纾困方案,但尚不清楚此一举动是否足以让希腊取得所需资金以避免破产.
由于Samaras拒绝配合欧盟的要求,不愿提出在联合政府执政90日过後仍将支持纾困协议的书面声明,关键的第六笔援助款的拨付因而一再延迟.
在希腊将于数周内耗尽现金的情形下,Samaras致函欧盟及国际货币基金组织(IMF),表明他对新任总理帕帕季莫斯及纾困案的支持,但他重申需要改变一些政策.
"我们相信部分政策必须加以修改,才能够保证计画成功.而根据欧洲最新的经济预估,希腊2012年将会成为唯一一个连续五年衰退的欧洲国家,更凸显出修改政策的必要性."他在信函中写道.
这封信函内容与他在10天前送交欧洲人民党的信函相去不远,当中声称他在2月19日选举前都会支持联合政府,并清楚表明必须修改部分政策.
希腊财长Evangelos Venizelos稍早表示,关于80亿欧元援助基金遭阻挡一事,他对于将很快打破僵局抱持希望.
"我非常乐观,我确信国内各政治势力会马上动起来,完成取得第六笔援助所需完成的工作."Venizelos在一国会委员会上表示.
在政界吵闹不休之际,希腊央行提出极为黯淡的看法,称若没有"全力挽救",则该国发展可能会倒退数十年,这更凸显出当地情势的险峻.
希腊央行指出,10月底达成的欧元区纾困协议可能是希腊"最後的机会之一".
希腊央行在期中货币政策报告中指出,"当前这个关键时刻,是二战後希腊最严峻的一段时期.希腊能否留在欧元区内面临危险关头."(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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