〔欧洲评等〕欧元区若衰退,将加剧该区域主权评级下调的压力--标普(更新版)

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路透都伯林11月23日电---评等机构标准普尔周三发出警告称,欧元区多数国家若一如预期在明年重陷衰退,那欧元区债信评等可能再度承压.

标准普尔负责主权评等的主管毕尔斯周三并称,他预计欧洲央行(ECB)和欧元区各国政府将就如何解决不断加剧的主权债务危机,达成一些解决方案.

"鉴于风险如此之大,我们会预计欧元区货币当局和国家决策者之间将找出某些调解之道,在实质政府政策行动和欧洲央行更积极措施间求取平衡,以对经济再度下滑做出反击."毕尔斯在都柏林的演讲中说.

"这些举措当然需在欧元集团及欧盟层级展开更密切的政策协调,并加强政治承诺."

全球各国领袖对欧洲央行的压力日增,要求该央行更加努力应对债务危机.但德国一直反对让欧洲央行扮演最後放款者角色.

不过毕尔斯表示,在德国本身举债成本也升高後,该国或许会改变对如何应对危机的看法.

毕尔斯并警告称,如果主权债收益率(殖利率)继续升高,银行资产负债表持续萎缩,那麽欧元区多个国家明年可能很难避免陷入衰退.

"标准普尔认为,持续信心危机在金融市场释放的力量,已使愈来愈多欧元区成员国重回衰退的风险升高,从而可能让欧元区的主权评等承受更多下降压力."

"而我很遗憾地要说,这种风险看起来不太可能很快减弱."(完)