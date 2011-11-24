〔全球金融〕加拿大央行总裁卡尼呼吁欧洲当局立即采取行动因应危机

路透蒙特利尔11月23日电---随着欧洲债务危机开始扩散至德法等大型经济体的忧虑升高,加拿大央行总裁卡尼周三表示,欧元区领导人若要解决危机,需要在本周就采取行动,而非明年.

卡尼严词警告称欧洲主权债务危机"几乎未受到控制".他指出,欧元区拥有解决问题的资源,但却未提供足够的细节说明要如何运用这些资源.

"他们有工具,也有解决方案,但他们还没有采取行动,现在就要行动,不要等到明年,"卡尼在蒙特利尔演说後向记者表示.

"欧洲当局需要设立机制,确保所有欧洲国家在经历预算和结构调整阶段时,仍能用得以维持的利率来筹资."

卡尼称,须由欧洲来决定要赋予欧洲央行多大的权力缓解融资问题.卡尼也是20国集团(G20)金融稳定委员会的主席,该机构负责监督金融监管改革.

卡尼也强调,欧洲问题是加拿大需要维持"大规模货币刺激"的原因.

他表示,加拿大今年下半年经济成长将较央行一个月前在季度报告中预估的强劲.

由于仍存在不确定性,因此卡尼不愿就利率需要维持在目前水准多久的时间置评.

"加拿大利率将维持在能够达成通货膨胀目标的合适水准,我们不会自缚手脚,因为我们显然处于动荡的时期,"他说.

尽管如此,他仍指出,经济要到2013年稍後才会恢复完全产能.

他预期明年通胀压力迟滞,因成长放缓且食品及能源价格大涨走势反转.(完)