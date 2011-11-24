〔台湾个股〕宏达电大砍第四季财测,股价跌停且促券商下修目标价(更新版)

(新增分析师评论及股价表现)

* 第四季营收预估下调为持平上年同期,原为成长20-30%

* 重新审视S3 Graphics收购案

* 股价跌停7%,至16个月新低

路透台北11月24日电---受到需求不振及市场竞争冲击,台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长,冲击股价周四开盘即直冲跌停.而在担心最坏情况恐怕还在後头下,券商纷纷下调目标价.

本地时间9:37,宏达电重挫7%,仍未脱离跌停价526台币,再创去年7月以来波段新低;加权股价指数.TWII则上涨0.14%.

宏达电周三稍晚在证交所公告称,因全球总体经济环境不佳及市场竞争,下修第四季营收预估.然而,尽管第四季营收不如预期,但公司对未来产品及营运仍深具信心,预期明年上半年将再起成长动能.

不过,部分悲观外资对此存疑,认为宏达电未来充满不确定性.除总体经济面疑虑外,与苹果(AAPL.O)的专利官司落居下风,低价智慧型手机崛起的结构性改变等,都可能压缩宏达电未来售价及毛利率空间,而冲击获利成长.

"宏达电第四季下修,可能不只是大环境所致,而是结构性问题,且不只是一个季度的问题,"外资券商摩根士丹利称,并维持该股"中性"评等.

摩根士丹利分析师吕智颖在最新研究报告中认为,宏达电第四季销售量下滑的背後原因在于,欧美需求前景恐更为艰辛,特别是宏达电主打的高阶市场;此外,苹果及三星(005930.KS)的竞争,也不利于售价与毛利率趋势.

多家对宏达电下修财测大感意外的外资纷纷下修目标价,其中瑞信及苏格兰皇家银行将评等由"买进"降至"中性",目标价分别下调至680台币及550台币.之前即已看坏宏达电的麦格里则将目标价由590台币,进一步下修至520台币,维持"中性"评等.

宏达电先前预估今年第四季营收1,250-1,350亿台币,去年第四季则为1,040亿台币.[ID:nCT0413096]其第三季合并营收1,358.21亿台币,较上年同期成长79%,未达到先前的财测1,370亿台币.

**专利权官司落下风**

今年外资目标价一度高喊至逾1,500台币的宏达电,随着与苹果及三星等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.此外,与苹果的专利权官司失利亦几度重创其股价.[ID:nCT0422882]

宏达电周三亦公告称,将禀持诚信原则重新审慎对S3 Graphics并购案进行全面性的评估,因美国国际贸易委员会(ITC)本周稍早改判苹果并未侵犯S3 Graphics专利权.

S3 Graphics原为宏达电董事长王雪红个人投资的绘图晶片公司,ITC在7月时初判苹果侵犯其中两项专利.宏达电不久後即宣布斥资3亿美元收购S3 Graphics,欲藉此反制苹果对宏达电的诉讼.

宏达电表示,S3 Graphics亦将继续上诉.

目前市场更关注的为ITC将在12月6日宣布另一判决,该案为苹果指控宏达电侵权,ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.在此之前,宏达电股价料将因不确定性而承压.

在智慧型手机市场大战中,三星电子在7-9月当季出货较上季跳增44%,达到2,780万支,市占率23.8%,一举超越苹果的1,710万部iPhone,成为全球龙头;同期间宏达电则是1,316万支.(完)