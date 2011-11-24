〔路透调查〕受访者多认为欧元区不太可能以当前型态安度主权债危机

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月23日电---多数接受路透调查的经济学家和前决策人士表示,欧元区不太可能以当前的型态安度主权债危机.
过去10天受访的20位着名学者、前决策人士及独立思想家中,有14位认为欧元区的结构将会改变.
有10位经济学家认为,由较少的成员组成"核心"欧元区是可能的解决之道.当中有七位表示,希腊应该要从中剔除.
有六位预期欧元区会以当前型态安度危机,尽管欧洲的领导人尚未就解决欧债危机拟出办法.
在解决欧债危机上,有一个论点一再被提出,即欧洲央行要不成为最後的资金供应者,要不就是大量买进欧元区政府公债,以换取具有约束力的财政整合.
这终究困难重重,即使欧债危机看来已将欧元区推向衰退.
德国和欧洲央行本身都坚决反对央行变成最後的资金供应者,也反对透过大举买进政府公债而将债务货币化.
但其面对的压力升高.法国财政经济部长巴胡安周三表示,欧洲央行应该充当最後的资金供应者,指出美国、英国和瑞士央行扮演此一角色所获得的成效.
经济学家则认为,欧洲央行涉入要愈深,必须要有财政上的附带条件.
周三这场危机有了意外转折,因为德国标债遭到冷遇,引发外界担心债务危机甚至开始危及到德国.
前世界银行首席经济学家Francois Bourguigon表示,"在这个阶段,我认为他们必须展现迈向某些财政整合的政治意愿."
有10位经济学家支持欧元区缩小的看法,他们指出,尽管这充满危险,但可望以几种形式达成.有五位不赞成此看法,主要原因是这恐怕行不通.目前没有让一个国家离开欧元区的法律依据.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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