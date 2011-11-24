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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 10:08 BJT

《外汇动态》海外账户将美元/韩元推至六周高位,出口商卖盘抑制升势

0146GMT--交易员表示,海外账户买家将美元兑韩元KRW=KFTC推到六周高位,而韩国出口商的卖盘则限制其升势,目前市场警惕外汇当局可能卖出美元进行干预.另外,市场人士也持有多仓,令其升势受限.

一些人士表示,海外资金需求也不是那麽强.

美元/韩元上涨0.4%至1,157.0,此前曾升至10月14日以来最高水准1,160.0.美元还有上涨空间,可能会来到1,164.0,为10月跌势的61.8%回档位,周三已攻克50%回档位1,150.7.

"目前美元/韩元上行动能强劲,尽管我们可能会见到每天出现一些修正.没有干预的话,可能会见到1,200水准,"一欧系银行交易员表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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