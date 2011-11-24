《外汇动态》海外账户将美元/韩元推至六周高位,出口商卖盘抑制升势

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
0146GMT--交易员表示,海外账户买家将美元兑韩元KRW=KFTC推到六周高位,而韩国出口商的卖盘则限制其升势,目前市场警惕外汇当局可能卖出美元进行干预.另外,市场人士也持有多仓,令其升势受限.
一些人士表示,海外资金需求也不是那麽强.
美元/韩元上涨0.4%至1,157.0,此前曾升至10月14日以来最高水准1,160.0.美元还有上涨空间,可能会来到1,164.0,为10月跌势的61.8%回档位,周三已攻克50%回档位1,150.7.
"目前美元/韩元上行动能强劲,尽管我们可能会见到每天出现一些修正.没有干预的话,可能会见到1,200水准,"一欧系银行交易员表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。