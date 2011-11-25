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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 08:08 BJT

〔台湾货币市场〕11月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月25日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,186.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期6,306.5亿台币:

11/26 474.00亿

11/27 842.50亿

11/28 185.50亿

11/29 95.00亿

11/30 1,222.50亿

12/01 1,020.50亿

12/02 2,466.50亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--11/29:财100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,11月28日标售.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈茜; 审校 乔艳红

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