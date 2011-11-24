《热点透视》投资人开始意识到不管德国有多强劲,其也是欧元区的一员

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 王冠中

路透伦敦11月23日电---以欧元区的标准来看,德国仍算是避风港.但随着整体欧元区问题越来越严重,投资人也开始注意到,不管德国有多强劲,依旧是欧元区的一员.

德国周三标售60亿欧元公债,仅61%获得认购,远低于平常的90%.得标利率偏低但仍在合理的1.98%,不过该利率较当日收益率(殖利率)低点高出了10个基点,且收益率稍後再攀升了9个基点.午後时分,德国公债收益率较可比美国公债收益率高出了24个基点,而大约一周前,德债收益率则较美债收益率低约20基点.

这并非完全陷入恐慌的迹象.尽管如此,这样的趋势无法忽视,也很容易解释.投资人正把资金抽离欧元区.欧洲央行公布,非欧元区投资人第三季卖超520亿欧元的区内公债,第二季时则为买超1,300亿欧元.德国公债或许是欧洲最安全的资产,但随着忧虑升高,德债也开始看起来有些风险.

规避所有欧元相关的资产,目的就是要避免受到欧元可能崩盘的冲击.尽管这样的资金大出走会让欧元崩盘的可能性升高,但当投资人想脱手时,他们总是先跑再说.德国会因为欧元区分裂而受创.尽管德国最终可能会因为恢复自身货币而拥有蓬勃的经济,但欧元区无序崩裂,仍会打击这个欧元区最大债权国和出口国的金融体系和出口业务.

欧洲当局已经错过了利用相对温和措施安抚投资人的许多机会.剩馀的一个可能作法,就是欧元区成员国共同为债券提供担保,但德国当局仍反对这样的做法.但即使这麽做,理论上还是会稀释了德国的强劲债信体质.不过欧元区分裂带来的後果更为严重.德债标售疲弱,对于争论不休的欧元区政坛人士及央行官员来说是个警讯.(完)