〔台湾债市〕RP利率大致持平,投信与寿险资金供应多缺不一

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透台北11月24日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四大致持平.今日有79亿台币的兆丰银金融债交割,寿险资金供应小多小缺,而政府基金转入股市护盘促投信赎回的效果仍馀波荡漾,投信业资金分布较为不均.
资金调度人士指出,盘中见部分投信申购款流入,补齐缺口不难,整体市场资金水位尚称平稳.不过,交易商为提前因应月底资金需求,承作跨月交易时将利率微幅调高1个基点,RP利率仍有缓步向上的压力.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.72%,大区间则落在0.70-0.73%.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。