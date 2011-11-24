〔台湾债市〕RP利率大致持平,投信与寿险资金供应多缺不一

路透台北11月24日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四大致持平.今日有79亿台币的兆丰银金融债交割,寿险资金供应小多小缺,而政府基金转入股市护盘促投信赎回的效果仍馀波荡漾,投信业资金分布较为不均.

资金调度人士指出,盘中见部分投信申购款流入,补齐缺口不难,整体市场资金水位尚称平稳.不过,交易商为提前因应月底资金需求,承作跨月交易时将利率微幅调高1个基点,RP利率仍有缓步向上的压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.72%,大区间则落在0.70-0.73%.(完)