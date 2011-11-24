《热点透视》欧元区强化纪律规范,以期换取德国态度软化

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 蔡美珍

路透伦敦11月23日电---让德国满意现在成了欧元区最重要的大事.法国总统萨科齐已经同意德国提出的要求,将在欧盟条约里明文纳入更严格的规范.欧盟执委会提议的欧元共同债券构想,不敌德国对财政纪律的坚持.针对欧元领袖日前同意的加强财政监督规定,欧盟执委会已经展开立法程序准备实施.如果一切按照计画进行,欧元区再也不会发生另一次债务危机.

但如何摆脱眼前这场危机的大问题仍然没有解决.欧元区剩下的几个AAA评等国家公债收益率(殖利率)正在攀升,就连11月23日的德国公债标售似乎也受到当前气氛的打击.德国的盟友显然认为,这场危机的解决对策将来自德国--只要他们强力承诺永不再犯,就能换取德国提供协助.

大家所指望的,显然是德国总理梅克尔在短期行动上能更具弹性,以换取她对中长期行动拥有更大影响力.她有可能会软化德国政府对欧洲央行进一步干预的反对态度.但这不会让德国央行停止反对欧洲央行买债.这也不会让欧洲央行总裁德拉吉采取行动,只为了顺应各国政府要求.但至少这会消除掉阻碍央行更积极介入的最大政治障碍.其他国家要求--或者应该说,委婉建议?--拥有庞大盈馀的德国多出一些力、协助提振整个欧元区经济的希望,也可能会得到梅克尔更多关注.

梅克尔很清楚她必须迅速行动,别的理由不说,至少也是为了自己的利益.梅克尔将在2013年竞选连任.目前的预测值认为欧元区经济2012年勉强微幅成长.但如果西班牙、意大利、甚至法国公债收益率长期维持在目前水准,欧元区将很难避免步入经济衰退.为了她自己的政治前途,总有一天梅克尔不得不承认,光是长期的承诺已经不足以消除投资人对欧元的恐慌不安.(完)